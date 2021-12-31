Сомнолог назвал способ адаптироваться к работе после праздников

После новогодних праздников легко адаптироваться к рабочему режиму позволит сокращение времени утреннего сна уже со 2 января. Об этом сообщил в пятницу, 31 декабря, кандидат медицинских наук, сомнолог медицинского научно-образовательного центра МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин.

По его словам, в праздники у многих людей режим сна сильно отличается от нормального. Однако, как заверил специалист, возвращаться в привычный режим следует как можно быстрее.

«Но желательно уже со 2 января пытаться сокращать время утреннего сна, а дневного — тем более. И переходить в тот режим, который человеку свойственен», — отметил Калинкин в беседе с агентством городских новостей «Москва».

Вместе с тем он добавил, что у большинства людей оптимальный период для сна начинается с 22:00–23:00, а заканчивается около 07:00. В данном случае речь идет о тех людях, у которых фиксированный рабочий график, пояснил кандидат медицинских наук.

«Они себе могут позволить поспать в разное время. Но это приводит к сильной разбалансировке собственных «внутренних часов», возникают проблемы с ночным сном. Многие начинают засыпать только под утро, а встают уже после 12:00», — заключил эксперт.

Ранее в этот день доктор медицинских наук, профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины и диетолог Маргарита Королева отметила, что, для того чтобы избежать переедания на ночь, не следует садиться за новогодний стол голодным. По ее словам, если же человек решит перед Новым годом потерпеть и не есть ничего, а потом восполнит всё единовременно за праздничным столом, то это окажется серьезной нагрузкой для желудка.