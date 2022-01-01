Врач дал советы по восстановлению здоровья после новогоднего застолья

Улучшить настроение после праздничного застолья помогут кефир и несладкий некрепкий чай. Об этом в ходе беседы с журналистами 1 января рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава и Департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

По его словам, «лучше ничего не делать до середины следующего дня» в том случае, если празднование Нового года проходило чрезмерно активно. Вышеупомянутые напитки специалист порекомендовал для восстановления состояния.

«Можно выпить кефир, некрепкий и несладкий чай, легкие белковые бульоны, капустный рассол <...> Не стоит заниматься спортом, ходить утром в баню. Категорически не нужно восстанавливаться после алкогольного отравления новой дозой спиртосодержащих напитков», — подчеркнул Брюн.

Ранее в этот день врач-нарколог Алексей Казанцев рассказал, что, для того чтобы быстрее избавиться от похмелья, следует восстановить водно-электролитный баланс. Он рекомендовал принимать минералку, чтобы выводить ph крови в сторону ощелачивания.

31 декабря Брюн заявил, что повышать градус и совмещать алкоголь с газированными напитками и сладостями — самые вредные действия за праздничным банкетом. Он уточнил, что пузырьки увеличивают всасываемость и ускоряют опьянение.