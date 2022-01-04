Главы МИД НАТО обсудят предложения России по безопасности 7 января

Главы МИД НАТО обсудят предложения России по европейской безопасности на экстренной видеоконференции 7 января. Об этом сообщает пресс-служба альянса 4 января.

«Внеочередная встреча глав МИД НАТО в виртуальном формате состоится в пятницу 7 января. Министры обсудят концентрацию российских сил на территории Украины и вокруг нее, и более широкие вопросы европейской безопасности», — говорится в сообщении альянса в Twitter.

Встреча созвана в преддверии Совета Россия — НАТО.

Ранее в этот день в НАТО подтвердили проведение заседания Совета Россия – НАТО 12 января. В альянсе подчеркнули, что «диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности и отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий».

28 декабря вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил «Известиям», что результативность встречи Совета Россия–НАТО зависит о того, будут ли все члены альянса и Москва разговаривать на равных условиях.

21 декабря в ОБСЕ сообщили «Известиям», что готовы стать площадкой для переговоров стран Североатлантического альянса с Россией по гарантиям безопасности. Подчеркивалось, что организация предоставляет платформу для диалога и сотрудничества такого масштаба, которого больше нет ни в одной точке мира.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянсу предлагается отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.

16 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия в своих предложениях по гарантиям безопасности обозначила НАТО конкретные идеи, направленные на предотвращение дальнейшего нагнетания обстановки.