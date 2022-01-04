Синоптики рассказали о погоде в Москве 4 января

Облачная погода с прояснениями и преимущественно без осадков ожидает москвичей во вторник, 4 января. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве составит от –10 до –8 градусов, ночью похолодает до –12 градусов. Синоптики предупреждают о гололедице.

Ожидается ветер восточного и юго-восточного направления со скоростью 3–8 м/с, без порывов.

Атмосферное давление составит 738-739 мм ртутного столба.

3 января руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, говоря о погоде в праздники, отметил, что с 5 января в Москве ожидается резкое потепление до нуля градусов днем.

При этом за день до этого Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявлял, что столицу с 4 января накроют сильные морозы.