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Синоптик Тишковец рассказал о погоде в Москве с 4 января

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Москву, начиная с 4 января, накроют сильные морозы. Таким прогнозом в воскресенье, 2 января, поделился ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«Во вторник и среду столбики термометров покажут на 2-3градуса ниже положенного. Морозы ночами в Москве окрепнут до минус 10 – минус 15 градусов по Цельсию», — говорится в сообщении, опубликованном в Instagram синоптика.

Местами в регионе будет наблюдаться температура до 20 градусов мороза, и в дневное время отметка термометров покажет в районе 5-10 градусов ниже нуля.

Тишковец также отметил: в связи с активным атлантическим циклоном с запада в совокупности с обильными и влажными снегопадами столичный регион накроет штормовое ненастье.

Количество осадков составит 10 мм, что оценивается как 25% месячной нормы. Кроме того, прогнозируется увеличение сугробов на 4 см — до 30 см.

Дополнительно эксперт предупредил об ожидании сильных порывов ветра: их скорость составит 15-20 м/с.

Как уточнил Тишковец, сложные метеорологические условия станут причиной снежных засовов, переметов, накатов и гололедных явлений.

Показатели по атмосферному давлению отметятся снижением — вплоть до 725 мм ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы.

Ранее этим же днем, 2 января, Евгений Тишковец сообщил, что в январе жителей столицы ожидает умеренно холодная погода с «традиционными крещенскими морозами» и небольшим профицитом осадков. В частности, ожидается увеличение выпавшего снега на 10–20%.

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