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Блинкен обсудил с «Бухарестской девяткой» ситуацию вокруг Украины

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Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил по телефону с главами МИД Болгарии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Румынии, Чехии и Эстонии, входящими в состав «Бухарестской девятки», ситуацию на границе России и Украины. Об этом сообщается в понедельник, 3 января, в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

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«Госсекретарь и министры иностранных дел обсудили дестабилизирующее ситуацию наращивание сил Россией вдоль границы с Украиной, необходимость единой и решительной позиции и готовности НАТО в вопросе коллективной обороны союзников, а также трансатлантического сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес», — говорится в заявлении Прайса.

Также отмечается, что госсекретарь Соединенных Штатов подтвердил приверженность страны позиции продолжать тесные консультации с трансатлантическими союзниками и партнерами США в рамках «усилий по деэскалации в регионе путем сдерживания, обороны и диалога».

Ранее в понедельник отношения между Россией и Украиной Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Собеседники обсудили важность продолжения координации в отношении «угрозы российской эскалации» на Украине.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах «вторжения» РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».

Москва неоднократно отвергала подобные данные. Так, 23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин добавил, что из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.

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