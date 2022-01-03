Блинкен и Чавушоглу обсудили ситуацию вокруг Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время телефонных переговоров обсудили отношения между Россией и Украиной. Об этом в понедельник, 3 января, говорится в заявлении главы Госдепа на официальном сайте ведомства.

«Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Чавушоглу обсудили важность продолжения координации в отношении угрозы российской эскалации на Украине», — следует из материала.

Согласно заявлению пресс-службы Госдепа, собеседники также коснулись темы назначения Турцией специального посланника для обсуждения процесса нормализации отношений с Арменией. Также они затронули события в Судане, Эфиопии и на кавказском направлении.

Блинкен и Чавушоглу также поговорили о двустороннем сотрудничестве в качестве союзников по НАТО для решения вопросов, представляющих взаимный интерес.

Накануне, 2 января, президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодного партнерства между странами.

В ходе переговоров, в частности, были затронуты и международные темы, включая известные предложения о выработке юридически оформленных договоренностей, гарантирующих безопасность России, ситуацию в Закавказье, вопросы сирийского и ливийского урегулирования.

22 декабря Россия, Иран и Турция подтвердили решимость оказывать поддержку работе сирийского конституционного комитета. В совместном заявлении стран говорилось о том, что использование Израилем гражданских самолетов для прикрытия агрессии в Сирии нарушает международные правила.