Глава Генассамблеи ООН поприветствовал заявление «ядерной пятерки»

Глава Генассамблеи ООН Абдулла Шахид поприветствовал заявление лидеров России, США, Китая, Великобритании и Франции о предотвращении распространения ядерных вооружений. Об этом сообщила в понедельник, 3 января, его официальный представитель Полина Кубиак.

«Председатель Генассамблеи ООН Абдулла Шахид приветствует совместное заявление пяти ядерных держав, которые также являются постоянными членами Совета безопасности», — отметила она в беседе с «РИА Новости».

Кубияк назвала правильным посланием всей планете «приверженность обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), включая обязательства по статье VI, и стремление укрепить взаимопонимание и доверие, а также предотвратить гонку вооружений, которая не принесет пользы никому и поставит под угрозу всех».

Ранее в понедельник на сайте Кремля было опубликовано совместное заявление лидеров пяти ядерных держав, в котором Россия, Китай, США, Франция и Великобритания подтвердили, что ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство, а также обязались предотвращать непреднамеренное или несанкционированное использование ядерных арсеналов.

Лидеры стран также признали важность обязательств в области нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями и заявили о приверженности обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов назвал совместное заявление историческим событием, так как в последние годы создавалось впечатление, что лидеры пяти ядерных держав не способны ни о чем договориться.

Кроме того, Никонов выразил уверенность, что в публикации совместного заявления сыграла роль дипломатия президента РФ Владимира Путина.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв, в свою очередь, назвал опубликованное заявление очень своевременным и содержательным. Он указал, что «ядерная пятерка» демонстрирует миру свою ответственность за безопасность в области контроля над ядерными вооружениями.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявление было подготовлено по инициативе Москвы и включило в себя идею «недопустимости между ядерными государствами любой войны».