Путин и Рахмон провели телефонные переговоры
Президент России Владимир Путин и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон в понедельник, 3 января, провели телефонный разговор. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«В развитие обстоятельных переговоров в Санкт-Петербурге 27 декабря 2021 года были затронуты некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества», — говорится в сообщении.
Также главы государств обменялись поздравлениями и пожеланиями по случаю наступившего Нового года.
30 декабря Путин ратифицировал соглашение с Таджикистаном о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ПВО).
Договор предполагает создание единой системы ПВО для повышения эффективности противовоздушной обороны в регионе. Проект является частью объединенной системы противовоздушной обороны стран Содружества Независимых Государств (СНГ).
27 декабря российский лидер встретился с Рахмоном в Санкт-Петербурге. В ходе переговоров Путин заявил, что ситуация на границе с Афганистаном вызывает тревогу и озабоченность.
Путин также отметил, что отношения двух стран динамично развиваются по всем направлениям и Россия остается главным торговым и экономическим партнером Таджикистана.