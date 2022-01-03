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Путин и Рахмон провели телефонные переговоры

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Президент России Владимир Путин и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон в понедельник, 3 января, провели телефонный разговор. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

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«В развитие обстоятельных переговоров в Санкт-Петербурге 27 декабря 2021 года были затронуты некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества», — говорится в сообщении.

Также главы государств обменялись поздравлениями и пожеланиями по случаю наступившего Нового года.

30 декабря Путин ратифицировал соглашение с Таджикистаном о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ПВО).

Договор предполагает создание единой системы ПВО для повышения эффективности противовоздушной обороны в регионе. Проект является частью объединенной системы противовоздушной обороны стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

27 декабря российский лидер встретился с Рахмоном в Санкт-Петербурге. В ходе переговоров Путин заявил, что ситуация на границе с Афганистаном вызывает тревогу и озабоченность.

Путин также отметил, что отношения двух стран динамично развиваются по всем направлениям и Россия остается главным торговым и экономическим партнером Таджикистана.

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