Путин оценил ситуацию на границе Афганистана и Таджикистана

Президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном в понедельник, 27 декабря, заявил, что ситуация на границе с Афганистаном вызывает тревогу и озабоченность.

«Сейчас ситуация на границе с Афганистаном — я знаю, мы с вами в контакте постоянном находимся — вызывает известную тревогу, озабоченность. И это объективное обстоятельство, и я разделяю эту озабоченность», — сказал Путин.

Ранее, 10 ноября, стало известно, что группа афганских граждан и военнослужащих вылетела в США после почти трех месяцев вынужденного пребывания в Таджикистане. Отмечалось, что после установления контроля над Афганистаном движением «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) часть военных отправилась в соседнюю страну. Там они были задержаны местными властями.

27 октября в пресс-службе Центрального военного округа рассказали, что российские штурмовые самолеты Су-25 вернулись на аэродром базирования в Киргизии после участия в учениях стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Взаимодействие-2021» в Таджикистане. Всего в учениях, которые прошли с 18 по 23 октября недалеко от границы с Афганистаном, приняли участие 4 тыс. военнослужащих.

Учения ОДКБ прошли на фоне прихода к власти «Талибана» в Афганистане.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены движения «Талибан» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.

9 сентября Путин отметил, что «авторы экспериментов» в Афганистане ретировались, а последствия приходится устранять всему мировому сообществу. Кризис в стране является результатом безответственной политики навязывания извне чужих ценностей, заявил он.

23 декабря президент России выразил надежду на то, чтобы отношения между РФ и Афганистаном складывались наилучшим образом. По его словам, это не праздный вопрос, поскольку у России открыты границы со среднеазиатскими республиками и возможное проникновение экстремистских элементов не может не вызывать тревоги.