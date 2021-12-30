Путин ратифицировал соглашение с Таджикистаном о создании системы ПВО

Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Таджикистаном о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщается в федеральном законе № 451, опубликованном в четверг, 30 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

«Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Таджикистан, подписанное в городе Душанбе 27 апреля 2021 года», — говорится в документе.

Договор предполагает создание единой системы ПВО для повышения эффективности противовоздушной обороны в регионе. Проект является частью объединенной системы противовоздушной обороны стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

О создании данной системы в апреле сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что программа призвана повысить надежность охраны государственной границы в воздушном пространстве.

В мае правительство России одобрило проект создания данной системы ПВО. В проекте соглашения уточнялось, что стороны выделят отдельный район коллективной безопасности. Координацию совместных действий войск будет осуществлять главнокомандующий Воздушно-космическими силами ВС России.

Объединенная система ПВО СНГ была создана более 26 лет назад, 10 февраля 1995 года, при участии 10 стран содружества. На сегодняшний день в системе участвуют семь государств — Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.