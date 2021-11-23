Путин внес на ратификацию в ГД договор о единой системе ПВО с Таджикистаном

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию соглашение о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны РФ и Таджикистана. Документ опубликован в думской электронной базе.

Договор предполагает создание единой системы ПВО для повышения эффективности противовоздушной обороны в регионе. Проект станет частью объединенной системы противовоздушной обороны стран Содружества независимых государств (СНГ).

О создании данной системы в апреле сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что программа призвана повысить надежность охраны государственной границы в воздушном пространстве.

В мае правительство России одобрило проект создания объединенной региональной системы ПВО с Таджикистаном. В проекте соглашения уточнялось, что стороны выделят отдельный район коллективной безопасности. Координацию совместных действий войск будет осуществлять главнокомандующий Воздушно-космическими силами ВС России.

Объединенная система ПВО СНГ была создана более 26 лет назад, 10 февраля 1995 года, при участии 10 стран Содружества. На сегодняшний день в системе участвуют семь государств — Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.