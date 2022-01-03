Bild узнал о планах Шольца встретиться с Путиным в январе
Канцлер Германии Олаф Шольц хочет выстраивать политический диалог с Москвой и планирует встретиться в январе с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в понедельник, 3 января, сообщает немецкое издание Bild.
В материале говорится, что Шольц хочет поставить под личный контроль выстраивание отношений с Россией и стремится перезапустить диалог с Москвой по газовым вопросам и Украине.
Также, по данным источника Bild, советник канцлера уже две недели готовит встречу лидеров Германии и России в январе.
При этом отмечается, что представители партии «Зеленые» критично настроены по отношению к «Северному потоку – 2», однако нового канцлера это не останавливает.
В то же время официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, комментируя сообщение издания, заявил, что о контактах на высшем уровне РФ и ФРГ пока нет никакой информации.
«О возможных встречах канцлера мы сообщаем в срок, пока сказать на эту тему нечего», — приводит ТАСС слова Хебештрайта.
21 декабря состоялся первый телефонный разговор Путина и Шольца, в ходе которого российский лидер поздравил собеседника с началом работы и обсудил с ним ситуацию вокруг Украины, а также предложения РФ к НАТО по гарантиям безопасности.
Шольц был избран новым канцлером Германии по итогам голосования в парламенте страны 8 декабря.