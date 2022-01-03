Застрявших из-за вспышки COVID-19 пассажиров лайнера высадили в Лиссабоне
Пассажиров лайнера AIDA Nova, который был вынужден сделать незапланированную стоянку в Лиссабоне из-за вспышки коронавируса, высадили, круиз было решено прекратить. Об этом 3 января сообщает Reuters.
О застрявших на корабле путешественниках стало известно накануне. Круиз предполагал просмотр новогоднего фейерверка над портом Фуншал на атлантическом острове Мадейра, однако в пункт назначения судно не прибыло — из 1353 членов экипажа у 52 подтвердился COVID-19.
Лайнер встал в порту Лиссабона 29 декабря, заболевших изолировали в местных отелях. Среди пассажиров случаев коронавируса на тот момент отмечено не было, им разрешили свободно покидать лайнер.
3 января еще у 12 человек, в том числе четырех туристов, тест на COVID-19 дал положительный результат.
«Инфицированные, у которых нет симптомов заболевания или наблюдались легкие симптомы, были немедленно изолированы на корабле. <...> Компания решила прекратить круиз и высадить пассажиров», — сообщил директор порта Лиссабона Диогу Виейра Бранку.
По его словам, путешественников доставят домой самолетом, однако дату рейса он уточнять не стал. В компании AIDA Cruises комментировать ситуацию агентству отказались.