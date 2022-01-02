Тысячи пассажиров застряли на круизном лайнере из-за вспышки COVID-19

Почти 3 тыс. пассажиров круизного лайнера Aida Nova провели новогоднюю ночь на незапланированной стоянке в Лиссабоне из-за вспышки коронавируса. Об этом 1 января сообщило агентство DPA.

Поездка была запланирована для просмотра новогоднего фейерверка над портом Фуншал на атлантическом острове Мадейра, однако в пункт назначения судно не прибыло.

Директор порта Лиссабона Диогу Виейра Бранку сообщил, что из 1353 членов экипажа Aida Nova 52 получили положительный результат на коронавирус.

Сотрудники экипажа с выявленным COVID-19 размещены на берегу в координации с властями Лиссабона. У них отмечены легкие симптомы течения болезни.

Среди 2844 туристов случаев заболевания не зарегистрировано.

Как отмечает оператор Aida Cruises, пока не ясно, когда корабль продолжит рейс к Канарским островам. При этом пассажирам разрешено покидать лайнер без ограничений.

В августе 2021 года на американском круизном лайнере произошла вспышка COVID-19. На борту Carnival тесты оказались положительными у 27 человек. Из этого числа 26 заболевших являлись членами экипажа.