Тысячи пассажиров застряли на круизном лайнере из-за вспышки COVID-19
Почти 3 тыс. пассажиров круизного лайнера Aida Nova провели новогоднюю ночь на незапланированной стоянке в Лиссабоне из-за вспышки коронавируса. Об этом 1 января сообщило агентство DPA.
Поездка была запланирована для просмотра новогоднего фейерверка над портом Фуншал на атлантическом острове Мадейра, однако в пункт назначения судно не прибыло.
Директор порта Лиссабона Диогу Виейра Бранку сообщил, что из 1353 членов экипажа Aida Nova 52 получили положительный результат на коронавирус.
Сотрудники экипажа с выявленным COVID-19 размещены на берегу в координации с властями Лиссабона. У них отмечены легкие симптомы течения болезни.
Среди 2844 туристов случаев заболевания не зарегистрировано.
Как отмечает оператор Aida Cruises, пока не ясно, когда корабль продолжит рейс к Канарским островам. При этом пассажирам разрешено покидать лайнер без ограничений.
В августе 2021 года на американском круизном лайнере произошла вспышка COVID-19. На борту Carnival тесты оказались положительными у 27 человек. Из этого числа 26 заболевших являлись членами экипажа.