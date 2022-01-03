В омском бассейне не стали комментировать данные об отравлении детей хлором

В спортивно-оздоровительном комплексе «Райская лагуна» в Омске, после посещения которого девять детей были госпитализированы с признаками отравления парами хлора, отказались комментировать ситуацию.

«Мы не даем такую информацию. Еще идет проверка, ничего сказать вам не можем», — заявили «Известиям» в центре 3 января.

Несовершеннолетние в сопровождении взрослых посетили «Райскую лагуну» накануне, после чего ночью их доставили в больницу. Состояние троих детей оценивается как средней степени тяжести.

В региональном Минздраве заявили, что часть пациентов планируется выписать позднее в этот день,а оставшихся — в течение ближайших двух дней.

Прокуратура региона проводит проверку.

Накануне в Магадане 10 человек, в том числе пять детей, отравились угарный газом, находясь в микроавтобусе. Амбулаторная помощь потребовалась всем пострадавшим.