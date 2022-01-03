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Эксперт разъяснила изменения налога на вклады в 2022 году

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С 1 января заработали поправки к статье 214.2 Налогового кодекса РФ, затрагивающие налогообложение процентов по вкладам. Теперь налоговая база определяется, исходя из суммы фактически полученных процентов пояснила в понедельник, 3 января, старший менеджер, консультант в области налогообложения физических лиц PwC в России Елизавета Михалкина.

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Она уточнила, что исключения составляют лишь проценты по счетам эскроу и по рублевым счетам со ставкой не более 1%.

«Налогообложению подлежат проценты, превышающие сумму, рассчитанную как 1 млн рублей, умноженный на ключевую ставку ЦБ, действующую на 1 января налогового периода (календарного года)», — приводит слова налогового консультанта агентство «Прайм».

По ее словам, с учетом текущего значения ключевой ставки, процентный доход по вкладам за 2021 год, не облагаемый налогами, составил 42 тыс. 500 рублей.

Михалкова подчеркнула, что разница между налогообложением процентов по банковским вкладам в 2021 году и 2022-м сводится только к корректировке суммы необлагаемого процентного дохода. Проценты по вкладам в зарубежных банках продолжать облагаться в полном объеме.

Специалист заметила, что налог с процентов по вкладам уплачивается по уведомлению, и, исходя из текущей редакции НК РФ, и не подлежит включению в декларацию 3-НДФЛ, даже если у налогоплательщика есть обязанность по ее подаче.

«Так как первые уведомления, включающие в себя налог на проценты со вкладов, будут получены налогоплательщиками только в 2022 году, пока нет возможности оценить, насколько эффективно будет работать этот механизм. Исходя из опыта исчисления налоговыми органами имущественных налогов, неточности в таких уведомлениях не исключены», — предупредила Михалкина.

Ранее стало известно, что НДФЛ в размере 13% будет взыматься с суммы процентов по всем вкладам гражданина в российских банках, превышающей 1 млн рублей, то есть россияне в 2022 году будут платить налог с процентного дохода, превышающего 85 тыс. рублей.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов 30 декабря заявил, что в России в ближайшие три года повышение ставок налогов, в том числе НДФЛ, не ожидается. Также министр сообщил, что дополнительные доходы бюджета России по итогам 2021 года составят около 4 трлн рублей.

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