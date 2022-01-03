Украинского экс-футболиста пристыдили за поздравление с кадрами Путина

Бывший футболист молодежной сборной Украины и экс-полузащитник российского «Амкара» Олег Мищенко подвергся критике в украинских СМИ за то, что разместил в своем Instagram поздравление с Новым годом роликом с кадрами президента РФ Владимира Путина.

Спортсмен, который завершил карьеру футболиста в 2018-м году и теперь с детьми полтавской академии «Ворсклы», разместил в новогоднюю ночь в сторис фото с телевизором, на котором изображен Владимир Путин во время новогодней поздравительной речи. Мищенко написал на фото «С новым годом, братья!» и упомянул имена товарищей по пермской команде «Амкар».

За это несколько украинских СМИ пристыдили спортсмена, назвали поступок позором, а Мищенко — оскандалившимся.

Портал «Главред» посвятил Мищенко заметку с названием «Украинский футболист опозорился поздравлением «братьям»-россиянам видео с Путиным».

«Бывший полузащитник полтавской «Ворсклы» Олег Мищенко попал в скандал», назвал заметку портал ТСН.

«Одна ремарка: поздравление, которое Мищенко разместил в своем Instagram, было от лидера РФ Владимира Путина. Таким образом он поздравил с Новым годом своих коллег из пермского «Амкара», за который Мищенко играл в 2016/17 годах. «С Новым годом, братья!» — подписал экс-футболист фото. И теперь остается вопрос — кто кому брат?» — задался вопросом «Новини LIVE».

Сам экс-футболист никак не прокомментировал ситуацию. Свой профиль в соцсети он сделал закрытым.

В начале января украинец Александр Абраменко, ставший чемпионом на Олимпийских играх в 2018 году в дисциплине «лыжная акробатика», заступился за коллег-спортсменов, которых травили за совместные фото с россиянами на Олимпиаде в Токио.

В 2018 году Абраменко, завоевавший золотую медаль, обнял на пьедестале своего российского соперника, занявшего третье место, Илью Бурова. Этот фотоснимок привел к активным обсуждениям поступка украинского спортсмена в соцсетях. В интервью Абраменко вновь подчеркнул, что поздравлять и обнимать своих товарищей — абсолютно нормально.

В начале августа украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих затравили в сети соотечественники из-за совместного фото с россиянкой Марией Ласицкене после соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Токио. При этом минобороны Украины провело беседу со спортсменкой. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что данное фото — это следствие эмоций, а Магучих якобы знает, что продолжается «российско-украинская война», и понимает, что произошло.

В сентябре украинский боксер Александр Усик заявил, что критика украинских спортсменов за фото с коллегами из России звучит из уст «немножко больных» граждан, которые гонятся за хайпом. Он подчеркнул, что хайпом сейчас одержимы многие и хотят, чтобы о них говорили, чтобы их слышали.