Зеленский обсудил с Байденом действия по сохранению мира в Европе

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с американским коллегой Джо Байденом обсудил совместные усилия по сохранению мира в Европе, сообщил он 3 января в своем Twitter.

«Первый международный разговор с президентом США (в 2022 году — Ред.) доказывает особый характер наших отношений. Обсудили совместные действия по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизацию. Ценим непоколебимую поддержку», — говорится в сообщении украинского президента.

Переговоры президентов Украины и США состоялись поздним вечером 2 января, как и было оговорено ранее. О желании поговорить с Зеленским президент Байден сообщил 31 декабря. В тот же день Зеленский отметил, что рассчитывает в ходе беседы скоординировать общие шаги «во имя мира на Украине и безопасности в Европе».

Намерение о переговорах с Зеленским Байден огласил после общения с президентом России Владимиром Путиным 30 декабря. Телефонные переговоры двух лидеров длились 50 минут. Диалог предварял очную встречу двух лидеров, как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, Путин сделал несколько заходов, чтобы донести до американского коллеги мысль о том, что Россия будет добиваться гарантий безопасности, так же как это делала бы любая другая страна, в том числе США.

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого 12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).