Зеленский подтвердил запланированные на 2 января переговоры с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил договоренность с американским лидером Джо Байденом провести телефонные переговоры 2 января. Об этом он сообщил 31 декабря в своем Twitter.

«Как мы и договорились с нашим cтратегическим партнером — США: «ничего об Украины без Украины». С нетерпением жду возможности снова поговорить с президентом Байденом в это воскресенье, чтобы скоординировать наши шаги во имя мира на Украине и безопасности в Европе», — написал Зеленский.

Ранее в этот день президент США Джо Байден выразил намерение 2 января побеседовать с украинским коллегой, о чем сообщил представитель Белого дома.

Поздним вечером 30 декабря состоялись телефонные переговоры президентов России и США, они продлились 50 минут. Диалог предварял очную встречу двух лидеров, как заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. Эта беседа стала логическим продолжением проведенных в режиме видеоконференции Россия–США переговоров в начале декабря.

Как рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, Путин сделал несколько заходов, чтобы донести до американского коллеги мысль о том, что Россия будет добиваться гарантий безопасности так же, как это делала бы любая другая страна, в том числе США.

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого 12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).