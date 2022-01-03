«Омикрон»-штамм выявили в Карелии

В Карелии выявили первый случай заболевания «Омикрон»-штаммом COVID-19 . Его обнаружили у женщины, вернувшейся из Франции. Об этом в воскресенье, 2 января, сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков на своей странице «ВКонтакте».

По его словам, положительный результат ПЦР-теста передали в Карелию из Санкт-Петербурга. Министр отметил, что у пациентки нет жалоб, ее состояние удовлетворительное.

Охлопков также подчеркнул, что новый вариант коронавируса заразнее остальных и распространяется гораздо быстрее.

«Сразу хочу предупредить: если жители республики, до сих пор не позаботившиеся о вакцинации, не привьются в ближайшее время, взрывной рост числа инфицированных и заболевших коронавирусом нам трудно будет остановить», — указал он и добавил, что российская вакцина «Спутник V» продемонстрировала свою эффективность против «Омикрон»-штамма.

30 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что штамм коронавируса «Омикрон» в 3–5 раз заразнее других вариантов инфекции. Также она отметила, что первые проявления болезни у инфицированных этим штаммом наблюдаются уже на 3–5 день после заболевания. Как уточнила Попова, поствакцинальный иммунитет после «Спутника V» достаточен для сдерживания распространения «Омикрона». По ее словам, основная часть населения России привита именно «Спутником V».

Волна коронавируса «Омикрон» спадет к 20 февраля и станет последней — таким прогнозом поделился профессор Университета Аристотеля в греческих Салониках Демосфен Сарияннис.