Экспорт электроэнергии из России по итогам 2021 года вырос в 2,2 раза

Экспорт электроэнергии из России по итогам 2021 года увеличился в 2,2 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в материалах Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

Так, поставки электроэнергии на экспорт в декабре 2021 года выросли в 1,8 раза в годовом выражении, составив 2,7 млрд кВт•ч. При этом в общей сложности Россия в 2021 году импортировала 1,9 млрд кВт•ч электроэнергии, тогда как в декабре этот показатель достиг отметки в 0,3 млрд кВт•ч, передает ТАСС.

Ранее в этот день председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, что компания в 2021 году поставила на внутренний рынок России 257,8 млрд куб. м газа, что является максимумом с 2013 года. Кроме того, по его словам, было построено около 2,7 тыс. км газопроводов.

Глава минэнерго Казахстана Магзум Мирзагалиев 28 декабря отметил, что республика планирует в 2022 году покупать у России 500–1000 МВт электроэнергии. По его словам, в министерстве подготовили баланс производства и потребления электроэнергии до 2035 года.