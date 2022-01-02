«Газпром» поставил на российский рынок максимальный объем газа в 2021 году

«Газпром» в 2021 году поставил на внутренний рынок России 257,8 млрд куб. м газа, что является максимумом с 2013 года. Об этом сообщил 2 января председатель правления компании Алексей Миллер в Telegram-канале «Газпрома».

«По предварительной информации, на российский рынок из газотранспортной системы «Газпром» поставил 257,8 млрд куб. м. газа. Это максимальный уровень с 2013 года. Рост по сравнению с 2020 годом — на 31,9 млрд куб. м. газа», — уточнил Миллер.

Он также рассказал, что компания в 2021 году добыла 514,8 млрд куб. м газа. Кроме того, по его словам, было построено около 2,7 тыс. км газопроводов. При этом возможность подключения к газу получили жители 342 населенных пунктов по всей стране.

Вместе с тем Миллер добавил, что масштабная газификация продолжается. Глава «Газпрома» обратил внимание на то, что к настоящему моменту уже составлены графики работ на 2022 год между компанией и российскими субъектами.

Ранее, 16 декабря, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что уровень газификации в России превысил 72%.

18 октября в России вступили в силу новые правила подключения земельных участков к газораспределительным сетям. Так, догазификация возможна в тех населенных пунктах, где есть газораспределительная инфраструктура. На нее могут претендовать только люди, которые пользуются газом для личных нужд, а не в коммерческих целях.