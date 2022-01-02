Массовая драка мигрантов произошла на юго-востоке Москвы

Массовая драка с участием иностранных граждан произошла на юго-востоке Москвы. Об этом 2 января сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу.

«1 января около 05:00 в ОМВД России по району Текстильщики поступило сообщение о конфликте по адресу: Москва, улица Грайвороновская», — указано в сообщении ведомства.

Прибывшие на место правоохранители установили, что конфликт произошел на бытовой почве. В результате три человека получили колото-резаные ранения, им оказали медицинскую помощь.

Полицейские задержали 10 человек и составили на них протоколы по статье о нарушении иностранным гражданином правил въезда в Россию либо режима пребывания в стране.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

1 января в Москве произошла массовая драка с поножовщиной. Конфликт, по предварительным данным, возник из-за бутылки коньяка. Двое пострадавших были доставлены в больницу с ножевыми ранениями.