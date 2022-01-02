Драка с поножовщиной из-за бутылки алкоголя произошла в Москве

В Москве 1 января произошла массовая драка с поножовщиной, конфликт, по предварительным данным, возник из-за бутылки коньяка.

По данным «Известий», ночью двое молодых мужчин отправились в магазин, чтобы купить алкоголь. По пути они встретили компанию, которая попросила приобрести спиртное и им тоже.

Один из мужчин зашел в магазин, оставив своего друга на улице с компанией незнакомцев. В это время неизвестные попытались отобрать у его приятеля уже купленную бутылку коньяка. Это и стало причиной драки, в ходе которой были применены ножи.

В больницу были доставлены двое пострадавших с ножевыми ранениями. По подозрению в причастности к конфликту полицейские задержали 10 человек.

1 января в Новой Москве также произошла массовая потасовка, завершившаяся поножовщиной. По предварительным данным, словесный конфликт начался во время распития спиртных напитков и продолжался больше часа. Всего в потасовке пострадали три человека, среди них — два брата.