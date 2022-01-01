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Массовая потасовка переросла в поножовщину в Новой Москве

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В Новой Москве произошла массовая потасовка, завершившаяся поножовщиной. Об этом стало известно в субботу, 1 января.

По данным «Известий», пострадавшего спасли очевидцы, случайно оказавшиеся на месте происшествия. Сотрудница букмекерской конторы подошла к раненому и помогла обработать рану, полив водкой во избежание заражения.

«У него кровь текла. Первое, что я увидела, что он тряпку уронил, которую ему дали. Чтобы заражение не пошло, я целый графин водки заливала ему на рану», — рассказала женщина журналистам.

Момент попал в объективы камер видеонаблюдения. Как видно на кадрах, женщина в блестящем платье подходит к держащемуся за окровавленный бок мужчине.

По предварительным данным, словесный конфликт начался во время распития спиртных напитков и продолжался больше часа. Всего в потасовке пострадали три человека, среди них — два брата.

Один из пострадавших госпитализирован с ножевым ранением.

28 декабря директор по развитию компании Group-IB Станислав Г. остался без личных вещей после потасовки со знакомым у одного из столичных баров. В ходе общения у топ-менеджера вспыхнул конфликт с одним из знакомых, мужчины решили выйти на улицу, где подрались.

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