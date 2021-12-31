Топ-менеджер Group-IB лишился имущества после драки с приятелем

Директор по развитию компании Group-IB Станислав Г. остался без личных вещей в результате потасовки со знакомым у бара в Москве. Как сообщает РЕН ТВ, перед дракой мужчина отдал вещи на хранение одному из своих коллег, но не запомнил кому именно.

Инцидент произошел 28 декабря возле бара на Лесной улице, где Станислав проводил время в компании коллег. В ходе общения у топ-менеджера вспыхнул конфликт с одним из знакомых, мужчины решили выйти на улицу, чтобы разрешить спор силовым методом. Станислав отдал свои вещи на хранение одному из коллег, а после драки не смог вспомнить, кто это был.

Таким образом мужчина лишился iPhone, еще одного мобильного, а также водительских прав. Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося.

22 декабря вице-президента «Ростелекома» Игоря Зимина избили в баре в Москве после замечания шумной компании. Конфликт произошел в заведении на Озерковской набережной. Зимин сделал замечание группе людей, которая шумела. В ответ на это один из мужчин повел себя агрессивно и несколько раз ударил Зимина по лицу.