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Отопление отключено в 135 домах в Свердловской области из-за аварии

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В городе Верхняя Салда в Свердловской области отопление отключено в 135 жилых домах в результате коммунальной аварии. Об этом 2 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

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«В Верхней Салде для аварийного ремонта магистральной тепловой сети отключено горячее водоснабжение и отопление на улицах Спортивная, Устинова, Воронова, Энгельса, Восточная, Карла Маркса. Под отключение попали 135 муниципальных жилых домов (17 600 человек), 11 социально значимых объектов», — уточнили в ведомстве.

Ремонтные работы планируется закончить до конца дня, к ним привлечены восемь человек и пять единиц техники.

29 декабря в поселке Балезино в Удмуртии теплоснабжение было нарушено после проезда грузовика под теплотрассой. На следующий день специалисты восстановили отопление.

Работы продолжались больше суток.

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