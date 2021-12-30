Теплоснабжение восстановили после крупной аварии с грузовиком в Удмуртии

Специалисты восстановили отопление после аварии в поселке Балезино в Удмуртии. Теплоснабжение было нарушено после проезда грузовика под теплотрассой.

Авария произошла ночью 29 декабря. Работы по восстановлению коммуникаций продолжались больше суток. На текущий момент последствия аварии ликвидированы, сварочные работы завершены. Теплотрасса длиной 350 м восстановлена, пишет Udm-info.ru.

До конца дня 30 декабря власти Балезинского района обещают подключить к ресурсам все дома, оставшиеся без отопления. Рабочие должны восстановить теплоизоляцию.

Ранее сообщалось, что ночью 29 декабря водитель грузовика MAN с полуприцепом решил проехать через поселок и не учел габариты транспортного средства. Фура зацепила теплотрассу, которая проходит над дорогой. Известно, что маршрут грузовика не был согласован с «Удмуртавтодором». В отношении водителя составлен административный протокол.