Грузовик врезался в теплотрассу и оставил без отопления дома в Удмуртии
Грузовик повредил теплотрассу, проехав по несогласованному маршруту в поселке Балезино в Удмуртии. Без отопления остались четыре многоквартирных и десять частных домов.
Авария произошла ночью 29 декабря. Водитель фуры MAN с полуприцепом решил проехать через поселок и не учел габариты транспортного средства. Грузовик зацепил теплотрассу, которая проходит над дорогой. Об этом сообщает ИА «Сусанин».
В поселке слили воду из отопительных систем пострадавших домов, чтобы избежать промерзания труб. По данным администрации Балезинского района, имеется запас из дизельных генераторов и тепловых пушек. Восстановление отопления планируется к 22:30 29 декабря. Теплоизоляционные работы планируют выполнить днем 30 декабря.
Маршрут грузовика не был согласован с «Удмуртавтодором». В отношении водителя составлен административный протокол по факту проезда крупногабаритного транспорта без специального разрешения.