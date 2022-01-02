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Политолог назвал невежественным заявление о праве Киева на четыре региона России

Политолог Бальбек: невежество поразило политическую и военную верхушку Украины
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Необразованность и невежество поразили политическую и военную верхушку Украины. Об этом заявил 2 января политолог Руслан Бальбек, комментируя высказывание публициста Сергея Грабовского о том, что Кубань и части Белгородской, Воронежской и Ростовской областей являются украинскими территориями.

Грабовский в статье, опубликованной 30 декабря, также заявил, что Кубань хотела войти в состав Украины в 1918–1919 годах, однако этого не позволили сделать представители «белого движения».

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«Именно по этой причине делаются подобные несуразные заявления <...> Что можно сказать человеку, который даже не открывал учебник мировой истории?» — сказал Бальбек в беседе с RT.

В то же время он добавил, что радикальные украинские политики могут потребовать сжигать учебники истории. Однако, по словам политолога, подобные решения не поменяют положения дел.

«Ну, а что же касается российских областей, то, как говорится в пословице, на чужой кусок не разевай роток», — заключил Бальбек.

Накануне политолог Дмитрий Абзалов назвал заявление Грабовского о том, что четыре региона России являются территориями Украины, провокацией, направленной на срыв предстоящего российско-американского саммита. Абзалов пояснил, что если в следующий раз об этом заявит не публицист, а кто-то, занимающий высокопоставленную должность, это будет крайне негативно воспринято.

Ранее, 29 декабря, депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива отметил, что у Москвы есть «право на территорию», которая в настоящее время является украинской, и обе страны должны находиться в едином славянском союзном государстве. По его словам, Украина и Россия должны вместе противостоять Западу.

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