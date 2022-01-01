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Тренер Бородавко поздравил лыжницу Непряеву с победой на «Тур де Ски»

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Российская лыжница Наталья Непряева достигла отличной физической формы, однако она может сделать куда больше. Об этом заявил 1 января старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

Таким образом он прокомментировал победу Непряевой спринта в классическом стиле на втором этапе «Тур де Ски» в германском Оберстдорфе. Второе место заняла шведка Юханна Хагстрем, а тройку лидеров замкнула спортсменка из Финляндии Йоанна Матинтало.

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«Она большая молодец, поздравляю ее! Это уже вторая медаль Наташи здесь. Ей очень хорошо подходит трасса для спринтов. Непряева достигла отличной физической формы! Главное, не растерять ее до Олимпиады, которая будет уже через месяц», — сказал Бородавко в беседе с газетой «Спорт-Экспресс».

Вместе с тем он заверил, что Непряева в отличной форме, но ее сегодняшние показатели не максимум. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам подчеркнул, что спортсменка может куда больше.

29 декабря Непряева заняла третье место в классической гонке на 10 км с раздельным стартом в швейцарском Ленцерхайде, где проходил этап многодневки «Тур де Ски». Россиянка завоевала бронзу, серебро получила шведка Эбба Андерссон. Победительницей гонки стала финка Кертту Нисканен.

Также в ходе этого этапа среди мужчин российский лыжник Александр Большунов пришел к финишу вторым (+19.3) по результатам классической гонки на 15 км с раздельным стартом.

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