Лыжница Непряева завоевала бронзу в классической гонке на «Тур де Ски»

Российская лыжница Наталья Непряева в среду, 29 декабря, заняла третье место в классической гонке на 10 км с раздельным стартом в швейцарском Ленцерхайде, где проходит этап многодневки «Тур де Ски».

Непряева завоевала бронзу (+30.5), серебро получила шведка Эбба Андерссон (+18.2). Победительницей гонки стала финка Кертту Нисканен (27:04.0).

Кроме того, россиянки Юлия Ступак и Татьяна Сорина заняли седьмое и восьмое места соответственно.

Накануне норвежский лыжник Йоханнес Клебо победил в спринтерской гонке свободным стилем на первом этапе «Тур де Ски». Вторым пришел представитель Франции Ришар Жув, а третьим — еще один француз Люка Шанава. Россияне Александр Терентьев и Глеб Ретивых преодолеть полуфинальную стадию не смогли.

По результатам предыдущей гонки, которая прошла в январе, победу одержал российский спортсмен Александр Большунов. За год до этого он впервые в карьере выиграл общий зачет «Тур де Ски». Тогда он в шутку пообещал Клебо налить водки перед стартом гонки.

«Тур де Ски» — часть Кубка мира, которая включает в себя масс-старты, гонки преследования и гонки с раздельным стартом, которые бегутся как классическим стилем, так и свободным.