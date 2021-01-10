Большунов второй год подряд одержал победу на многодневке «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу на многодневной гонке «Тур де Ски». Об этом 10 января сообщил «Спорт-Экспресс».

В заключительном масс-старте российский спортсмен финишировал вторым, уступив 13 секунд соотечественнику Денису Спицову.

Спицов в общем зачете занял третье место, он уступил соотечественнику 3 минуты и 36 секунд. Второе место осталось за французом Морисом Манифика, проигравшим Большунову 3 минуты и 23 секунды.

Четвертым стал Иван Якимушкин, пятым — Артем Мальцев.

8 января Большунов победил в масс-старте классическим стилем на этапе «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме. 6 января он одержал победу в гонке преследования классическим стилем на этапе в итальянском Тоблахе.