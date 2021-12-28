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Йоханнес Клебо выиграл спринт на первом этапе «Тур де Ски»

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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо 28 декабря победил в спринтерской гонке свободным стилем на первом этапе «Тур де Ски», который проходит в швейцарском Ленцерхайде.

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В финале он преодолел дистанцию за 2 минуты 39,04 секунды. На втором месте оказался представитель Франции Ришар Жув (+0,99 секунды). На третьем — еще один француз Люка Шанава (+1,26).

Россияне Александр Терентьев и Глеб Ретивых преодолеть полуфинальную стадию не смогли. Артем Мальцев, Иван Якимушкин и Александр Большунов завершили выступление в четвертьфинале.

По результатам предыдущей гонки в январе этого года «Тур де Ски» победу одержал Большунов. За год до этого он впервые в карьере выиграл общий зачет «Тур де Ски». Тогда он в шутку пообещал Клебо налить водки перед стартом гонки.

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