Йоханнес Клебо выиграл спринт на первом этапе «Тур де Ски»

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо 28 декабря победил в спринтерской гонке свободным стилем на первом этапе «Тур де Ски», который проходит в швейцарском Ленцерхайде.

В финале он преодолел дистанцию за 2 минуты 39,04 секунды. На втором месте оказался представитель Франции Ришар Жув (+0,99 секунды). На третьем — еще один француз Люка Шанава (+1,26).

Россияне Александр Терентьев и Глеб Ретивых преодолеть полуфинальную стадию не смогли. Артем Мальцев, Иван Якимушкин и Александр Большунов завершили выступление в четвертьфинале.

По результатам предыдущей гонки в январе этого года «Тур де Ски» победу одержал Большунов. За год до этого он впервые в карьере выиграл общий зачет «Тур де Ски». Тогда он в шутку пообещал Клебо налить водки перед стартом гонки.