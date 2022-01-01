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Российская лыжница Непряева выиграла спринт на «Тур де Ски»

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Российская лыжница Наталья Непряева выиграла спринт в классическом стиле на втором этапе «Тур де Ски» в германском Оберстдорфе.

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Так, спортсменка показала результат 2:36.41. Второе место заняла шведка Юханна Хагстрем (+0.32). Тройку лидеров замкнула спортсменка из Финляндии Йоанна Матинтало (+0.86), передает «Спорт-Экпресс».

29 декабря Непряева заняла третье место в классической гонке на 10 км с раздельным стартом в швейцарском Ленцерхайде, где проходил этап многодневки «Тур де Ски». Россиянка завоевала бронзу (+30.5), серебро получила шведка Эбба Андерссон (+18.2). Победительницей гонки стала финка Кертту Нисканен (27:04.0).

Также в ходе этого этапа среди мужчин российский лыжник Александр Большунов пришел к финишу вторым (+19.3) по результатам классической гонки на 15 км с раздельным стартом.

«Тур де Ски» — часть Кубка мира, которая включает в себя масс-старты, гонки преследования и гонки с раздельным стартом, которые проходят как классическим стилем, так и свободным.

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