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Большунов завоевал серебро в классической гонке на «Тур де Ски»

Лыжник Большунов занял второе место в классической гонке на 15 км на «Тур де Ски»
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Российский лыжник Александр Большунов пришел к финишу вторым (+19.3) по результатам классической гонки на 15 км с раздельным стартом в Ленцерхайде (Швейцария), где проходит этап многодневки «Тур де Ски». Об этом в среду, 29 декабря, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Большунов уступил финну Ийво Нисканену (34:51.7). Третье место занял норвежец Пол Голберг (+25.2).

Среди лыжников, которые финишировали в первой десятке, оказались россияне Иван Якимушкин (5-е место) и Денис Спицов (7-е место).

Ранее в этот день в женской классической гонке на 10 км с раздельным стартом завоевала бронзу Наталья Непряева.

Серебро получила шведка Эбба Андерссон (+18.2). Победительницей гонки стала финка Кертту Нисканен (27:04.0).

Накануне норвежский лыжник Йоханнес Клебо победил в спринтерской гонке свободным стилем на первом этапе «Тур де Ски». Вторым пришел представитель Франции Ришар Жув, а третьим — еще один француз, Люка Шанава. Россияне Александр Терентьев и Глеб Ретивых преодолеть полуфинальную стадию не смогли.

«Тур де Ски» — часть Кубка мира, которая включает в себя масс-старты, гонки преследования и гонки с раздельным стартом, которые бегутся как классическим стилем, так и свободным.

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