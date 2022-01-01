Продюсер Линдеманна отказался комментировать скандал с концертом

Продюсер солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна не стал комментировать скандал вокруг концерта артиста в Новосибирске.

«Мы никогда ничего не комментируем», — заявил он «Известиям» 1 января.

Ранее в этот день в СК России сообщили, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил проверить доводы активистов, которые призвали отменить концерт Линдеманна в Новосибирске.

В своем обращении активисты призвали депутатов поддержать их инициативу об отмене выступления, которое они посчитали «антикультурным явлением» из-за проблем артиста с законом.

В конце августа тверские правоохранители пришли к Линдеманну в связи с проведением фестиваля «Макларин за Родину». Однако вопросы возникли не к музыканту, а к организатору мероприятия — бизнесмену Максиму Ларину; в отношении него составили административный протокол.

Артиста же предупредили о необходимости соблюдать ограничения по коронавирусу на массовых мероприятиях и выписали ему соответствующее предписание.