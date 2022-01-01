Страховые пенсии в России с 1 января проиндексировали на 5,9 процента

В России с 1 января пройдет индексация страховых пенсий на 5,9%. Повышение пенсий прописано в бюджете Пенсионного фонда России на ближайшие три года.

Сумма фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации с первого дня 2022 года составляет 6,4 тыс. рублей. Также в бюджет заложена индексация социальных пенсий на 7,7 % c 1 апреля.

В 2022 году рассчитывать на получение страховой пенсии могут женщины с 56,5 года. Мужчины могут выйти на страховую пенсию с 61,5 года.

Для получения таких выплат необходим трудовой стаж в 13 лет, а также уровень пенсионного коэффициента в 23,4 балла.

C 1 января вступили новые правила выплаты пенсии. Изменения защитят пенсионеров-банкротов от удержания выплат. Также автоматически будут назначаться пенсии по инвалидности и социальные доплаты.

Россиянам в возрасте 80 лет и лицам, получающим страховую пенсию по случаю потери кормильца, будет автоматически выбираться вариант пенсионного обеспечения.

Ранее, 23 декабря, в Госдуме предположили, что индексация страховых пенсий в 2022 году на уровень не ниже фактической инфляции потребует дополнительного финансирования в размере 150–200 млрд рублей.

В этот же день на итоговой пресс-конференции президент России Владимир Путин вновь заявил, что правительство в 2022 году должно проиндексировать страховые пенсии выше уровня инфляции. По итогам 2021 года она составит 8%, что в два раза выше целевого показателя, уточнил он.