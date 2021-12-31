В Петербурге появится сквер имени Андрея Мягкова

В Санкт-Петербурге разобьют сквер в честь главного героя фильма «Ирония судьбы», народного артиста РСФСР, актера Андрея Мягкова. Об этом в пятницу, 31 декабря, сообщает «КП — Санкт-Петербург».

Он расположится на Ивановской улице в Невском районе города, где семья актера жила после войны.

По словам петербургского депутата Алексея Цивилева, такое предложение выдвинули представители муниципального округа Ивановский, а Топонимическая комиссия поддержала идею переименовать место.

Актер театра и кино Андрей Мягков родился в Ленинграде в 1938 году. В кино он впервые снялся в 1965 году в роли зубного врача. Он также снимался в таких фильмах Рязанова, как «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс», а также сыграл главную роль Жени Лукашина в «Иронии судьбы».

Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975) набрал набольшее количество просмотров в Новый год – 2021, о чем свидетельствуют данные поисковой системы онлайн-кинотеатра IVI, опубликованные 29 декабря. В топ-5 также вошли картины «Один дома» (1990), «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), «Гринч — похититель Рождества» (2000) и «Гарри Поттер и философский камень» (2001).