Прокуроры проверят обстоятельства задержек самолетов в Пулково
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров из-за задержки самолетов авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот» в аэропорту Пулково. Об этом 31 декабря говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.
«По предварительным данным, 31 декабря 2021 года на вылет из аэропорта свыше 20 рейсов задержаны», — отмечается в сообщении.
Прокуроры проверят соблюдение прав пассажиров. Меры реагирования будут приняты при наличии оснований.
Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Ранее в пятницу сообщалось о задержании более чем 40 рейсов в Пулково. В пресс-службе объяснили задержки возросшей на аэропорт нагрузкой. Как следовало из данных на сайте аэропорта, задержка коснулась 42 авиарейсов.
В аэропортах Москвы также было отменено и задержано более 200 рейсов.