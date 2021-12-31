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Прокуроры проверят обстоятельства задержек самолетов в Пулково

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Санкт-Петербургская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров из-за задержки самолетов авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот» в аэропорту Пулково. Об этом 31 декабря говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

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«По предварительным данным, 31 декабря 2021 года на вылет из аэропорта свыше 20 рейсов задержаны», — отмечается в сообщении.

Прокуроры проверят соблюдение прав пассажиров. Меры реагирования будут приняты при наличии оснований.

Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Ранее в пятницу сообщалось о задержании более чем 40 рейсов в Пулково. В пресс-службе объяснили задержки возросшей на аэропорт нагрузкой. Как следовало из данных на сайте аэропорта, задержка коснулась 42 авиарейсов.

В аэропортах Москвы также было отменено и задержано более 200 рейсов.

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