В Пулково задержали более 40 рейсов

В аэропорту Санкт-Петербурга в пятницу, 31 декабря, задержали более 40 рейсов. В пресс-службе Пулково заверили, что задержки связаны с возросшей на аэропорт нагрузкой.

«Незначительные ограничения в своевременном обслуживании регулярных рейсов связаны с возросшей на инфраструктуру аэропорта Пулково нагрузкой, из-за проведения в Санкт-Петербурге специальных мероприятий», — отмечается в заявлении.

По данным, опубликованным на сайте аэропорта, к настоящему времени задерживаются 42 рейса.

Вместе с тем в аэропортах Москвы также отменены и задержаны более 200 рейсов.