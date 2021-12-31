В аэропортах Москвы отменили и задержали более 200 рейсов

Более 150 рейсов в пятницу, 31 декабря, отменены в аэропортах Москвы, также задержаны еще десятки рейсов. Соответствующая информация следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

Согласно данным сервиса, на 12:20 мск во Внуково задержали 16 рейсов, отменили пять. В Домодедово — 25 задержанных рейсов и три отмененных.

В Шереметьево задержали 12 рейсов, а отменили 153.

Начальник пресс-службы аэропорта Шереметьево Роман Генис в беседе с РБК сообщил о штатном режиме работы. По его словам, отмены ряда рейсов связаны с низкой загрузкой по решению авиакомпаний.