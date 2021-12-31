В Минобороны рассказали об испытаниях ракеты «Циркон» в 2021 году

Северный флот ВС России провел около 12 запусков гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Об этом 31 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Экипаж головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» успешно провел комплекс испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», выполнив в общей сложности около десяти пусков. Две испытательные стрельбы «Цирконом» отработал экипаж головной атомной подводной лодки проекта 885 «Ясень» «Северодвинск», — указано в публикации на сайте ведомства.

В общей сложности Северный флот осуществил более 70 испытаний нового оружия.

24 декабря президент РФ Владимир Путин рассказал, что утром того же дня состоялся успешный залповый пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон». По его словам, испытания прошли «безупречно». Глава государства подчеркнул, что это большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности России, в повышении ее обороноспособности.

Ранее, 16 декабря, в Минобороны РФ сообщили, что фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по береговой мишени. Отмечалось, что полет соответствовал заданным параметрам. Стрельба была признана успешной, цель поражена.

Также в военном ведомстве указали на то, что к обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота.

3 ноября Путин сообщил, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» начнут поступать в ВМФ со следующего года.

Гиперзвуковое оружие в России было презентовано в 2018 году. Помимо ракет «Циркон», в перечень входят комплексы «Кинжал» и «Авангард».