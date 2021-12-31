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Онколог оценил заявление о риске развития рака у переболевших COVID-19

Онколог Стилиди: данных о том, что перенесшие COVID-19 чаще заболевают раком, нет
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Онкологи не располагают данными о том, что переболевшие коронавирусной инфекцией чаще других заболевают раком. Об этом сообщил в пятницу, 31 декабря, директор ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, главный внештатный специалист-онколог Минздрава России Иван Стилиди.

Ранее в этот день заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина заявила, что у людей, которые переболели COVID-19, может развиться онкологическое заболевание легких и желудочно-кишечного тракта.

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«У онкологов нет данных о том, что люди, перенесшие COVID-19, чаще других заболевают раком легкого или онкологическими заболеваниями желудочно-кишечного тракта», — отметил Стилиди в ходе беседы с журналистами.

При этом он подчеркнул, что врачи стали чаще выявлять рак легкого на ранней стадии благодаря пандемии. По словам специалиста, это связано с тем, что граждане стали чаще выполнять компьютерную томограмму легких, опасаясь пневмонии.

«Повторюсь, данных о связи COVID-19 с возникновением злокачественных образований не существует», — заключил Стилиди.

Ранее, 11 декабря, врач Александр Серяков рассказал, что сочетание COVID-19 с раком в 18% случаев приводит к смерти пациента. Он обратил внимание на то, что если штамм коронавируса «Омикрон» вызовет новую вспышку COVID-19 в России, то это может привести к дополнительным рискам для людей с онкозаболеваниями.

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