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В ГД предупредили переболевших COVID-19 о риске развития рака

Депутат Госдумы Соломатина: у переболевших COVID-19 может развиться рак
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У людей, которые переболели COVID-19, может развиться онкологическое заболевание легких и желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщила в пятницу, 31 декабря, заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина.

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«Есть уже определенные наработки, что у людей, перенесших COVID-19 с поражением легочной ткани, достаточно часто стали выявляться через какой-то промежуток времени воспалительные заболевания, связанные с онкологией легочной ткани, желудочно-кишечного тракта», — отметила Соломатина в беседе с URA.RU.

В свою очередь иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков отметил, что подобное явление будет нечасто появляться у людей, перенесших COVID-19.

«Есть такое подозрение, что это может быть, но насколько это часто будет проявляться, сказать сложно. Скорее, не так часто. Это будет еще связано с тяжестью перенесенного заболевания и возрастом», — добавил Крючков.

Ранее, 11 декабря, врач Александр Серяков рассказал, что сочетание COVID-19 с раком в 18% случаев приводит к смерти пациента. Он обратил внимание на то, что если новый штамм коронавируса «Омикрон» вызовет новую вспышку COVID-19 в России, то это может привести к дополнительным рискам для людей с онкозаболеваниями.

Вместе с тем 30 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что штамм коронавируса «Омикрон» в 3–5 раз заразнее других вариантов инфекции. Также она отметила, что первые проявления болезни у инфицированных этим штаммом наблюдаются уже на 3–5-й день после инфицирования.

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