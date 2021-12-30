Прямой эфир
Общество
Мурашко отметил меньшее пребывание в стационаре пациентов при «Омикроне»
Общество
Путин подписал закон об уголовном наказании лихачей
Мир
В Германии заявили о невозможности блокировки «Северного потока – 2»
Интернет
Google грозит новый штраф за отказ фильтровать запрещенный контент в выдаче
Мир
Захарова назвала Зеленского угрозой для Европы
Мир
Суд Украины открыл дело по иску Януковича о незаконности его отстранения от власти
Общество
Доступ на Красную площадь в Москве ограничат 31 декабря с 17:00
Общество
Саратов с 1 января станет вторым по площади городом в России
Спорт
«Спартак» объявил о подписании контракта с Леоном Классеном
Мир
Адвокат рассказал о невменяемом состоянии Саакашвили

Путин назначил Дмитриева главой РФПИ еще на пять лет

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин назначил Кирилла Дмитриева главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) еще на пять лет. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля в четверг, 30 декабря.

«Мы привлекаем средства стран, которые никогда не инвестировали в РФ»
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев — о десятилетии фонда, покорении азиатских и ближневосточных рынков и производстве вакцины «Спутник» за рубежом

Указ вступает в силу с 17 января 2022 года.

Дмитриев возглавляет РФПИ с момента создания фонда в 2011 году. Он назначен президентом России, членом деловых советов АТЭС и БРИКС, входит в наблюдательный совет «Алроса» и советы директоров компаний «Транснефть», «Ростелеком», Газпромбанк, «Мать и дитя», Российские железные дороги, а также попечительские советы Мариинского театра, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Российского института театрального искусства ГИТИС, а также фонда «История Отечества». Является вице-президентом РСПП.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021