Путин назначил Дмитриева главой РФПИ еще на пять лет

Президент России Владимир Путин назначил Кирилла Дмитриева главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) еще на пять лет. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля в четверг, 30 декабря.

Указ вступает в силу с 17 января 2022 года.

Дмитриев возглавляет РФПИ с момента создания фонда в 2011 году. Он назначен президентом России, членом деловых советов АТЭС и БРИКС, входит в наблюдательный совет «Алроса» и советы директоров компаний «Транснефть», «Ростелеком», Газпромбанк, «Мать и дитя», Российские железные дороги, а также попечительские советы Мариинского театра, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Российского института театрального искусства ГИТИС, а также фонда «История Отечества». Является вице-президентом РСПП.