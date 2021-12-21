В Кремле назвали успехом применение «Спутника V» более чем в 70 странах

Применение российской вакциной от коронавируса «Спутник V» в более чем 70 странах стало огромным успехом. Об этом 21 декабря в эфире телеканала «Россия 24» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил высокую конкуренцию и соперничество с глобальными компаниями, располагающими бюджетами, сравнимыми с бюджетами большинства стран мира.

«Эти компании не всегда дружелюбны по отношению к своим конкурентам. То, что РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций — ред) пронес вакцину через все эти препоны, семьдесят с чем-то стран мира одобрили эту вакцину и уже ее применяют у себя — это огромным успех», — заключил он.

К настоящему времени российская вакцина одобрена в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений госрегуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире.

Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян. Этот показатель выше ранее опубликованных данных медицинским журналом The Lancet (91,6%). Итоги вакцинации населения в ряде стран показали безопасность и эффективность препарата, отмечали в РФПИ.

5 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что около 200 млн человек в мире сделали прививку от коронавируса российскими вакцинами. В октябре лидер отмечал, что «Спутник V» показывает высокую безопасность и эффективность против COVID-19.

19 декабря глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что первые безвозмездные поставки российской вакцины «Спутник Лайт» могут быть осуществлены в страны Африки для борьбы с штаммом «Омикрон». По его словам, там очень серьезная ситуация с распространением данного варианта вируса. 17 декабря в РФПИ сообщили, что бустерная инъекция вакцины «Спутник Лайт» существенно повышает эффективность других препаратов против штамма «Омикрон».