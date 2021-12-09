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Путин поздравил РФПИ с 10-летием

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Президент РФ Владимир Путин в четверг, 10 декабря, поздравил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с 10-летием.

«Мы привлекаем средства стран, которые никогда не инвестировали в РФ»
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев — о десятилетии фонда, покорении азиатских и ближневосточных рынков и производстве вакцины «Спутник» за рубежом

Как отметил глава государства, за прошедшие годы РФПИ заслужил высокий авторитет и доверие у бизнеса и зарубежных партнеров, а также многое сделал для привлечения в страну иностранного капитала.

«Проекты, в реализации которых фонд принимает участие, способствуют развитию и внедрению передовых технологий, совершенствованию промышленной, социальной и транспортной инфраструктуры, повышению качества жизни людей», — следует из поздравления Путина.

К приоритетам РФПИ относится сфера медицины и здравоохранения, что особенно важно в период борьбы с коронавирусом, добавил глава государства. Путин указал, что именно РФПИ сыграл инициативную роль в организации производства тест-систем для определения коронавируса и препаратов для его лечения. Также президент РФ отметил вклад фонда в разработку и регистрацию первой в мире вакцины от COVID-19 «Спутник V».

«Столь значимые достижения стали возможны благодаря профессионализму и опыту сотрудников фонда, грамотным управленческим и коммерческим решениям. Рассчитываю, что деятельность РФПИ, способствующая экономическому и социальному развитию страны, будет и впредь столько же эффективна», — следует из поздравления главы государства.

РФПИ был создан правительством в 2011 году. Благодаря фонду в Россию пришли мировые компании, которые здесь ранее не работали. РФПИ наладил стратегическое партнерство с 30 структурами из 18 стран. Фонд привлек в экономику страны более $40 млрд иностранного капитала. Компания реализовала более 100 проектов на 2,1 млрд рублей.

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