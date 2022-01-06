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Диетолог дала советы для правильного возвращения к питанию после поста

Диетолог Михалева рассказала, как выйти из поста без вреда для здоровья
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Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказала «Известиям», как правильно выйти из поста без вреда для здоровья.

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По словам специалиста, если выход из поста необдуманный и невоздержанный, он может стать серьезным испытанием для организма и даже привести к обострению хронических заболеваний: холецистита, панкреатита, гастрита, язвенной болезни.

Главное правило, которого стоит придерживаться при завершении поста, — выход должен быть постепенным и поэтапным. Запрещенные во время поста продукты должны вводиться в питание поочередно и небольшими порциями, чтобы избежать срыва пищеварения и обострения хронических заболеваний.

В первый день выхода из поста диетолог рекомендовала включить в питание молочные и кисломолочные продукты: творог, нежирный йогурт, кефир в небольшом количестве. На следующий день можно употреблять нежирную рыбу (судак, треска) в запеченном или отварном виде, суп на рыбном или курином бульоне.

Позднее в рацион можно добавить яйца, так как они могут стать нагрузкой на печень и желчный пузырь.

Из мясных продуктов сначала можно добавить в питание куриное белое мясо или индейку, а затем постепенно можно возобновить употребление нежирного красного мяса 1–2 раза в неделю лучше в виде котлет, тефтелей, фрикаделек для того, чтобы пищеварительная система постепенно адаптировалась к дополнительной нагрузке.

Как отметила Михалева, с такими сложными блюдами, как десерты с кремом, нужно быть осторожными и употреблять их можно в небольшом количестве к четвертому-пятому дню выхода из поста.

«Главное помнить, что выход из поста — это не праздник живота, а постепенное возвращение к обычной жизни, и тогда он будет гармоничным и приятным», — заключила Михалева.

19 декабря нутрициолог Екатерина Муравская назвала продукты, сочетание которых вредны для организма. Речь шла о сочетании крахмалов с белками, особенно животными, с молоком и кисломолочными продуктами, с сахарами и с любыми фруктами и фруктовыми соками.

Употребление в пищу одновременно несовместимых продуктов вызывает нарушение работы кишечника, поскольку начинается процесс гниения, брожения.

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